Донбас без зв'язку: бойовики не дають гарантій безпеки для відновлювальних робіт Vodafone

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу не надають гарантій безпеки для початку робіт у «сірій зоні» з відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна.

Про це українська сторона Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) повідомляє на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Станом на 16.01.2018 з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт для відновлення працездатності пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна та надано необхідні гарантії безпеки їх проведення. Зазначені питання вирішуються за сприяння української сторони СЦКК, штабу АТО та СММ ОБСЄ в Україні», - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, як зазначила українська сторона СЦКК, процес вирішення цієї проблеми з боку терористів перебуває на «нульовому» рівні.

«Гарантії безпеки з боку НЗФ ОРДО, необхідні на час проведення ремонтних робіт, відсутні. Водночас, активне небажання керманичів ОРДО здійснити будь-які конструктивні кроки для відновлення роботи мобільного оператора Vodafone Україна маскуються масованими інформаційними «вкидами» та поширенням у підконтрольних їм ЗМІ інформації, що звинувачує українську сторону у неспроможності та небажанні проведення зазначених ремонтних робіт», - наголосила українська сторона СЦКК.

Представники України висловили сподівання, що за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ все ж таки вдасться розпочати роботи з відновлення пошкодженого обладнання Vodafone Україна, що дасть змогу громадянам України, які вимушені перебувати на тимчасово непідконтрольній уряду України території, найближчим часом почути голоси рідних та близьких.

Як повідомляв УНІАН, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

Vodafone – останній оператор, що працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.

15 січня Vodafone звернувся до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську та Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої зони".

Сьогодні, 16 січня, народний депутат Ірина Фріз заявила, що Україна офіційно звернеться до координаторів ОБСЄ в мінських групах щодо відновлення роботи Vodafone в зоні АТО.