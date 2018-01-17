СММ ОБСЄ за добу зафіксувала понад 125 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу у Донецькій та Луганській областях зафіксували понад 125 вибухів.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 14 січня до 19:30 15 січня, опублікованому 16 січня на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 125 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (близько 65 вибухів)", - сказано у звіті.

Як відзначають спостерігачі, ведення вогню було зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції, Авдіївки, Майорська, Світлодарська, Новолуганського та Широкиного.

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Так, увечері 14 січня спостерігачі під час перебування у Світлодарську (за 57 км на північний схід від Донецька) чули 52 невизначених вибухи та понад 860 пострілів та черг ведення вогню з озброєння, встановленого на бойову машину піхоти (БМП-2), великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. Усі ці випадки застосування озброєння сталися на відстані 3-5 км зі сходу.

Також камера СММ в районі Донецької фільтрувальної станції увечері та вночі з 14 на 15 січня задокументувала проліт двох снарядів із заходу на схід та три снаряди зі сходу на захід, після яких прозвучали 43 вибухи з невстановленого типу озброєння.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух). У попередні 24 години місія задокументувала близько 40 порушень режиму припинення вогню, включаючи 11 вибухів", - сказано у звіті.