Глава МЗС Німеччини: заміна російських офіцерів у СЦКК не принесе переваг

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель наголошує, що заміна російських офіцерів в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі не принесе переваг, бо мета центру - підтримувати прямий контакт між Україною та Російською Федерацією.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Він нагадав, що мета Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) полягає у тому, аби "мати прямий зв'язок між Україною і Росією".

"Мета полягає у тому, щоб не виникали, уникати конфліктів, щоб їх, якщо вони виникнуть, якимсь чином зменшувати і припиняти", - додав глава МЗС ФРН.

"Замінити російських офіцерів у цьому центрі не принесе якоїсь переваги, тому що його мета полягає у тому, щоби зберігався безпосередній контакт між українськими і російськими представниками, і через те наша мета повинна полягати в тому, щоб повернути російських офіцерів до складу цієї групи", - наголосив Ґабріель.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня президент України Петро Порошенко запропонував запросити представників Німеччини та Франції до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі.

***18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні покинути Україну через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю і координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії.

Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

Сьогодні раніше представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо», - підкреслив Марчук.