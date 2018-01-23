В Atlantic Council про ймовірне визнання Росією причетності до збиття МН17: буде змушена зізнатися у війні проти України

Збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року перетворило конфлікт на пострадянському просторі на повноцінну глобальну кризу.

Про це в статті для аналітичного центру Atlantic Council пише експерт та видавець Пітер Дікінсон, передає "Голос Америки".

Дані попереднього аналізу вказували на Росію як на головного винуватця. Масштабне міжнародне розслідування підтвердило ці висновки, й Росію зараз звинувачують в доставці «Бука», який спричинив трагедію, йдеться в статті.

Незважаючи на докази, Кремль постійно відмовляється взяти на себе відповідальність за смерті, спричинені катастрофою.

Натомість Москва провадить кампанію дипломатичних відмовок, створює альтернативні теорії, які майбутні історики будуть вивчати як приклад кремлівської дезінформації і гібридної війни. Ця кампанія включає і знімки з космосу, оброблені в Photoshop, і дані несправжніх свідків, і відволікання уваги з використанням тролів у соціальних медіа.

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Ерік Толер зі слідчої компанії Bellingcat нещодавно опублікував дослідження, гідне стати підручником з оманливої тактики Кремля і уроком аналізу інформації з відкритих джерел. Він систематично розглядає кожну кремлівську теорію, викладаючи часто суперечливі російські твердження і виявляючи їх слабкі сторони, наголошує Дікінсон.

Кремлівська кампанія мала на меті скоріше заплутати, аніж переконати, робить висновок дослідник. Це співпадає з російською тактикою інформаційної війни, спрямованої на те, щоб посіяти сумніви і зруйнувати саме поняття доказів на основі фактів, щоб сторонні спостерігачі не могли дійти однозначного висновку. Не потрібно вірити Кремлю, якщо ви нікому на вірите, - постулат кампанії з дезінформації.

За такою масштабною тактикою Кремля із заперечення своєї ролі в катастрофі МН17 криється намагання заперечити свою військову присутність на сході України загалом.

Можливо, правда в тому, що у воєнному тумані російські офіцери прийняли МН17 за український військових транспортний літак. Навіть так Росія не може визнати цю трагічну помилку, не визнавши, що вона провадить війну проти України.

Якщо Москва визнає, що російська ракетна система "Бук" збила МН17, це означатиме визнання значної російської присутності на сході України. Жодна країна не розмістила б потужну установку в ізоляції від більш широкої військової присутності, вважає дослідник.

Мало хто вірить, що Кремль навмисно збив цивільний авіалайнер в липні 2014 року, але Росія настільки заплуталась у власній омані гібридної війни, що не може визнати, що це, ймовірно, була трагічна випадковість в рамках ширшого збройного конфлікту. Натомість, Росія просуває теорії змов.

Для Bellingcat це означає необхідність постійного поновлення свого звіту. Для сімей загиблих це означає роки болю в очікуванні підтвердження того, як загинули їх близькі, йдеться в статті.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У колі підозрюваних, згідно з доповіддю, - близько 100 осіб.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського Boeing 777.