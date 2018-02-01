Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували майже 90 вибухів на Донбасі

Переважну більшість вибухів зафіксовано в Донецькій області.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували майже 90 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 30 січня до 19:30 31 січня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму приинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, однак, було зафіксовано більше вибухів (близько 85 проти 50)", - йдеться у звіті.

Зокрема, порушення були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, в районі Широкиного, в Ясинуватій та Авдіївці.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи 3 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (7 вибухів)", - сказано у звіті.