Наголошується, що під час Другої світової війни Радянський союз не втрачав усього за три тижні п'ятьох генералів.

Із 24 лютого по 18 березня ЗСУ знищили п'ятьох російських генералів. За таких проміжок часу стільки вищого командування РФ не втрачала навіть у Другу світову війну.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада після повідомлення про ліквідацію 18 березня українськими бійцями у Чорнобаївці командного пункту росіян.

Він також додав, що навіть під час Другої світової війни Радянський союз не втрачав усього за три тижні п'ятьох генералів. Водночас радник міністра зазначив, що не проти, якщо окупанти продовжуватимуть висаджуватися в Чорнобаївці.

На сьогодні список ліквідованих генералів виглядає так:

Магомед Тушаєв – генерал-майор, "товариш" Кадирова, якого той відправив під Київ (на вірну смерть). Загинув 26 лютого під Гостомелем;

Олег Мітяєв – генерал-майор, командир елітної 150-ї мотострілецької дивізії. Ліквідований "Азовом" 15 березня. Саме його угруповання несе відповідальність за смерть та страждання жителів Маріуполя;

Андрій Мордвічєв – генерал-лейтенант, командувач 8–ї армії південного військового округу РФ. Вбито 19 березня у Чорнобаївці;

Віталій Герасімов – генерал-майор, начальник штаба і перший заступник командувача 41–ї армії Центрального військового округу Росії. Захисники Харкова зробили подарунок жителям міста-героя та ліквідували його 7 березня;

Андрій Колесников – генерал-майор, командувач 29-ї армії Східного військового округу РФ. Про його загибель повідомив радник голови МВС Антон Геращенко 11 березня.

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