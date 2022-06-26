Генпрокурор повідомила, що Росія вчиняє щодня 100-200 воєнних злочинів.

В Україні армія РФ за цей тиждень здійснила близько 500 обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у Фейсбуці.

"Обстріляний центр столиці - на місці ракетної атаки на житловий будинок працюють прокурори та слідчі, а також експерти Військової ради при Офісі генпрокурора", - зазначила Венедіктова.

За її словами, Росія влаштувала в Україні ракетний дощ цими вихідними, не припиняючи артилерійський вогонь по наших містах і селах.

Генпрокурор повідомила, що Росія вчиняє щодня 100-200 воєнних злочинів. Вона додала, що правоохоронці встановлюють російських льотчиків, які скидають бомби, артилеристів, які запускають снаряди по домівках українців, школах та лікарнях. Також правоохоронці встановлюють осіб, які віддають такі накази.

Венедіктова заявила, що наразі вже засуджені двоє навідників "Граду". Прокурори довели, що вони навідники бомбили цивільну інфраструктуру Харківщини. Військовослужбовцям РФ призначено по 11,5 років ув‘язнення.

Крім того, відбулося підготовче засідання у справі щодо навідника російського танка, який розстріляв будинок на околиці Чернігова. Засідання по суті призначене Деснянським райсудом Чернігова на 30 червня. Слухання навідник очікує у слідчому ізоляторі.

Вночі 25 червня Російська Федерація вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. Загалом ворог випустив по території країни понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

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