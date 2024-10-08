Полковник зазначив, що частину бійців вже виведено на відпочинок.

Новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Олександр Охріменко пояснив, чому бійці не пішли на відновлення після бойових дій у Вугледарі, а залишилися обороняти інші позиції на Донеччині. За його словами, підготовка тих підрозділів, які прийшли на підтримку, значно відрізняється від можливостей потужної механізованої бригади.

"Якщо говорити про підрозділи, які прийшли до нас на підтримку, то їхні бойові потенціали і спроможності у порівнянні з потужною механізованою бригадою, яка має бойовий досвід і пройшла найзапекліші бої, дуже відрізняються. Звісно, одночасно вивести всю бойову бригаду і замінити її 100% на інші підрозділи зараз, в таких складних умовах, неможливо. Це розуміють і нефахівці. Тому частина сил, включаючи управління бригади, підрозділи артилерії та інші підрозділи, які забезпечують виконання завдань разом з бригадами ТрО, лишаються на місці. Частина сил бригади - вже виведена для відновлення", - пояснив Охріменко в інтерв'ю "Главкому".

Командир бригади наголосив, що військовому керівництву надали пропозиції щодо поетапного відновлення боєздатності підрозділів бригади. За словами полковника, ці пропозиції були враховані.

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"Після відпусток, відновлення, реабілітації, за певний період часу ці підрозділи посилять смуги оборони бригади. Ті, які лишилися на місці, відповідно, будуть замінені та виведені поетапно на відновлення боєздатності", - запевнив Охріменко.

Він також зазначив, що правильним рішенням було надати можливість бойовим військовим частинам рекрутувати особовий склад, без втручання ТЦК та СП.

"Можемо запевнити цивільних, які хочуть служити на тій чи іншій посаді саме в нашій бригаді, що вони потраплять у той підрозділ, який вони обрали. Бо досі з цим іноді виникали проблеми. Є випадки, коли в навчальних центрах люди, які домовилися про службу з керівництвом обраних ними частин, з низки різних причин після навчання у навчальних центрах не попадають у "свої" частини", - зауважив командир бригади.

Йдеться про постанову Кабінету міністрів, яку було прийнято кілька днів тому. За словами Охріменка, в межах цієї постанови є перелік військових частин, які мають пріоритетно комплектуватися, тобто дозволяється напряму мобілізувати особовий склад відповідно до процедури, яка прописана у директивних документах Генштабу.

"Як працюватиме цей механізм? Кандидат, який має бажання проходити службу з тим командиром частини, батальйону, дивізіону, яких він знає і яким довіряє, прибуває до військової частини, отримує направлення на ВЛК від цієї частини, проходить співбесіду - і буде зарахований до списків цієї військової частини. Все, він - наш військовослужбовець. Після того його направляють у відрядження до навчального центру, де він проходить базову підготовку і опісля повертається в нашу частину, в ті підрозділи, які перебувають на відновленні. Коли відбудеться доукомплектація особовим складом, ці підрозділи пройдуть злагодження відділень, взводів, рот. Це час, щоб притертися до колективу", - підкреслив полковник.

Бої за Вугледар - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Сили оборони України вийшли з Вугледару, адже внаслідок дій противника виникла загроза оточення міста.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - повідомили тоді в ОСУВ "Хортиця".

Також Олександр Охріменко пояснив, чому бійцям 72 бригади довелося вийти з Вугледара. Він зазначив, що після 27 вересня ситуація, в якій бригада виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі місто.

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