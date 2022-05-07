Саме з моря російські окупанти обстрілюють нині південь України.

ЗСУ показали відео знищення на острові Зміїний судна біля причалу і ангару, в якому ховалися окупанти.

Судячи з силуету корабля, по якому було завдано удар, - це десантний катер проекту 11770 "Серна" - серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.

Катери цього проекту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту з озброєнням.

Відносяться до кораблів 4-го рангу.

Як писав УНІАН, українські захисники вдарили по позиціях росіян на острові Зміїний. Внаслідок атаки ракетою "Нептун", ймовірно, було пошкоджено корабель "Адмірал Макаров".

Поки ні російське, ні українське командування це не коментує.

24 лютого російські війська атакували українських прикордонників на Зміїному, тимчасово зайнявши острів у Чорному морі.

Саме з моря російські окупанти обстрілюють нині південь України.

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