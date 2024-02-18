Військовий НАТО наголосив, що вся інфраструктура міста знищена.

Авдіївка не є великою втратою з військової точки зору. Вся інфраструктура міста зруйнована масованими російськими бомбардуваннями.

Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Брауер в коментарі Foreign Policy. За його словами, Авдіївки не існує як міста.

"У воєнному плані це не велика втрата (Авдіївка, - УНІАН). Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів", - заявив Брауер.

Видання з посиланням на аналітиків та експертів зауважує, що ситуація на полі бою є серйозною, але Україні не загрожує крах або ж великі невдачі на фронті.

"Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали в 1942 році у Європі: "Як йде війна?", не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли", - додав Брауер.

Виведення військ з Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що було ухвалене рішення про виведенняукраїнських військ з Авдіївки. Він зауважив, що захисники зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат – як у живій силі, так і в техніці.

Ввечері речник Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін заявив, що виведення військ ще триває. За його словами, часто подібні операції видаються складнішими, ніж проведення штурмів.

У 3-й ОШБр кажуть, що з моменту передислокації бригади в Авдіївку, ворогу було завдано чималих втрат – зокрема, понад 1500 вбитими та понад 3500 – пораненими.

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