Коли БМП можуть бути доставлені в Україну - невідомо, але цей процес займе кілька тижнів.

Міноборони Німеччина псхвалило поставки Україні бойових машин піхоти (БМП) із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться в Чехії.

Про це повідомляють німецькі видання Welt am Sonntag і Spiegel з посиланням на свої джерела.

Зокрема, мова йде про 58 БМП (PbV-501, раніше відомих як БМП-1), оснащених гарматою і кулеметами.

БМП в кінці 90-х років були передані Швеції, а потім продані чеській компанії, яка тепер хоче продати їх Україні. Для цього потрібно було отримати згоду Німеччини як країни походження.

Раніше, за даними видань, німецький уряд блокував спроби продати ці БМП Україні, зроблені ще в 2019 році. В уряді Ангели Меркель не хотіли схвалювати рішення, вважаючи, що це завадить діалогу з Росією. Після радикальної зміни політики Німеччини з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в уряді Олафа Шольца все одно відмовлялися говорити про постачання артилерії або танків.

ЗМІ припускають, що на зміну позиції німецького уряду вплинуло і враження від війни в Україні, і тиск з боку західних партнерів. 30 березня міністр оборони Крістін Ламбрехт говорила зі своїм американським колегою, а також під час візиту до Вашингтона телефонувала міністру оборони України. У четвер в німецькому Міноборони повідомили в Прагу, що уряд схвалює передачу БМП Україні.

Spiegel зазначає, що цього разу згода Берліна надійшла дуже швидко – чеська компанія, яка є нинішнім власником БМП, направила свій запит 24 березня.

Коли БМП можуть опинитися в Україні – невідомо, але цей процес однозначно займе кілька тижнів, тому що спочатку техніку потрібно буде перевірити і полагодити.

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