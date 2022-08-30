Глава держави подякував "кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно "мінусує" окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні бойові дії наразі тривають майже по всій лінії фронту.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі", - зазначив президент.

Відео дня:

Зеленський подякував бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які "проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку", а також воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, "захищають мужньо, розумно, героїчно".

"Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та "зеків", - зазначив він.

Глава держави подякував "кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно "мінусує" окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси".

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України "відрізали" армію РФ від поставок озброєння та особового складу на Херсонщину з окупованого Криму.

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