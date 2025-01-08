Розгром командного пункту у Льгові: ЗСУ 'мінуснули' топ-офіцера псковських десантників

У мережі назвали ім'я ще одного ліквідованого офіцера російської армії, який перебував в атакованому командному пункті.

Внаслідок удару по командному пункті російських офіцерів у місті Льгов 30 грудня було ліквідовано ще одного топ-командира окупантів. У мережі повідомили, що ракети Storm Shadow "задвохсотили" 35-річного майора Алі Цурова з Інгушетії, пише Necro Mancer.

Він був заступником начальника штабу 104 десантно-штурмового полку 76 дивізії, що дислокується у Псковській області РФ.

"Заступник начальника штабу 104 дшп майор Цуров Алі Хусейнович 1989 року народження з Інгушетії завжди ухвалював правильні рішення, а особливо 30 грудня 2024 року, коли вчасно заліз у льговський бункер", – йдетья у повідомленні.

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5 січня Цурова поховали в Інгушетії. Смерть окупанта підтвердили в уряді республіки, але не уточнили обставин та місця ліквідації майора. В офіційному повідомленні згадали лише про "загибель у ході спеціальної воєнної операції". Цуров залишився в армії після строкової служби, підписавши контракт. У нього залишилися дружина і син.

Відомо, що Цуров служив у 104 десантно-штурмовому полку 76 псковської дивізії. Раніше було ідентифіковано ще двох офіцерів з цієї ж дивізії, ліквідованих у Льгові: підполковників Валерія Терещенка та Павла Малєцького.

Удар по Льгову - останні новини

У результаті удару Збройних сил України по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули майже два десятки військовослужбовців РФ, майже всі – офіцери.

Льгов знаходиться за 28 кілометрів від державного кордону України, отже туди досягає як ствольна, так і реактивна артилерія. Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, удар був завданий з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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