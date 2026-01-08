Ворог окупував населені пункти на Сумщині і Донеччині, - DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Російські окупаційні війська окупували два населених пункти України.

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState. Зазначається, що йдеться про населені пункти в Сумській та Донецькій областях.

"Ворог окупував Андріївку (Сумщина) та Новомаркове (Донеччина)", – йдеться в дописі.

Крім того, за даними аналітиків, окупаційні війська РФ просунулися поблизу Майського Донецької області.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

За даними Генштабу Збройних сил України, від початку доби, 7 січня, станом на 22:00 на фронті відбулося 255 бойових зіткнень із противником. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де 72 рази намагався просунутися на українські позиції.

37 бойових зіткнень зафіксовано на Гуляйпільському напрямку.

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у мирних українських містах. Зокрема, під атакою був Кривий Ріг, постраждали люди.

Ввечері ворог також атакував Запоріжжя та Дніпропетровщину. Обидві області майже повністю знеструмлені. У Дніпрі проблеми з водопостачанням, інтернетом.

Водночас у Запорізькій області мобільний звʼязок працює в аварійному режимі. Акумуляторів вистачить на 8 годин. Через знеструмлення також не чути сигналів повітряної тривоги.

