Протягом доби суттєвих змін в стані та характері дій противника, наших Збройних сил не відбулося, ідуть тактичні бої місцевого значення.

Ворог продовжує зосереджувати сили у напрямку 5 міст - Ізюму, Волновахи, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.

Про це повідомив на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, інформуючи про ситуацію на ранок 19 березня.

"Протягом доби суттєвих змін в стані, положенні або характері дій противника і наших Збройних сил, сил оборони не відбулося. Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається: напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв", - зазначив Арестович.

За його інформацією, протягом минулої доби наші війська завдали потужних ударів по противнику і знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській областях.

"За попередніми даними знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округа РФ. Ця армія, для вашого відома, якраз відповідала за створення 1-го і 2-го АК або так званих "міліцій ЛНР і ДНР". І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх 8 років", - наголосив Арестович.

Він додав, що це відбулося в районі аеропорту Чорнобаєвка.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Збройні сили України вже майже місяць відбиваються від російських окупантів. І найголовніше, що вони роблять це ефективно. Кількість загиблих ворогів перевищила 14 тисяч, а поранених, напевно, втричі більше. Успішні дії ЗСУ і прорахунки армії РФ відзначають і західні військові. Нещодавно британська розвідка опублікувала новий звіт про війну в Україні. У ньому наголошується, що Росії не досягла початкових цілей, і тепер змінює свою стратегію.

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