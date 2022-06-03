У своїй заяві Арестович закликав не озлоблюватися і не уподібнюватися російським окупантам.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович до 100 днів війни РФ проти України описав, як бачить російських окупантів і їхнє керівництво в Кремлі, яке мріяло за три дні взяти Київ.

У своєму пості в Телеграм-каналі він зазначив, що не став би називати російських окупантів Ордою, оскільки по-перше, це образа Орди, а по-друге, зло, яке навалилося на Україну, куди більш давнє і непроглядне.

Також він дав кілька характеристик, які важливо знати українцям про російських окупантів:

- це культ смерті, він живе і харчується смертями людей і тварин,

- це гірше, ніж культ смерті, це культ не просто мертвих, це культ найстрашніших передсмертних мук - типу тих, які були в Бучі, коли людей вбивали повільно і довго, на очах інших людей, насолоджуючись випромінюваннями страхітливого, безмежного мороку, який за задумом жерців цього культу охоплював кожну жертву,

- вийшов цей культ із стародавніх болотистих лісів навколо Москви, які практикували Культ важких мук жертв і канібалізм,

- цей Культ - отруйний, він непомітно, на рівні ледь чутних випарів вповзає в душі людей, і піднімає там не просто первісне - чорне, гниле, і страшне з усього спектру первісного,

- головним розповсюджувачем цього культу є російські державні телеканали, і їх мовлення потрібно припиняти за всяку ціну,

- характерною особливістю культу є те, що йому все одно чиїми стражданнями насолоджуватися, смертям своїх він радіє не менше, ніж чужим - звідси, абсолютно канібалістське ставлення до своїх власних солдатів і жертв.

Від Орди в культі - здатність до військової організації та експансії, від Європи - "цивілізований одяг" в який він любить одягатися.

Але сам Культ, його сутність - на картинці.

"Зупинити цей Культ можемо тільки ми, поляки і англосакси. Ми, тому, що наша основна ідея - це Воля, Світло і Свобода, поляки - тому, що ця болотна мерзота - їм дуже добре знайома, вони давно мали справу, ще в дохристиянські часи (див. відповідних персонажів у Собковського) і саме тому, поляки нам так допомагають, англосакси - тому, що мають досвід роботи з такими культами в Африці та інших місцях. Бійка буде важкою", - написав Арестович.

Він зазначив, що зупинити окупантів необхідно в ім'я всього світу, і людство повинно з ними покінчити.

Арестович висловив думку, що витягувати Росію і її народи після повалення культу доведеться довго, десятиліттями і всім світом.

При цьому він попередив, що існує одна, дуже велика небезпека - "нам ні в якому разі не можна озлобитися на цій війні, інакше цей Культ переможе в нас, і це буде кінець".

"Ось чому я не давав, не даю, і не дам нам зірватися в жорстокість і мучительство наших ворогів. Якою б не була спокуса. Я не дам Культу замінити світло всередині нас", - підсумував Арестович.

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