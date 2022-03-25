Протягом доби противник намагався завдавати окремі повітряні і ракетні удари, але їх інтенсивність набагато менша, ніж у попередні дні.

Радник керівника Офісу президента Україн Олексій Арестович зазначає, що протягом доби характер дій противника не суттєво змінився, ведуться окремі тактичні дії на покращення положення сторін, але українська сторона переважає.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі ОП.

"Протягом доби стан, становище та характер дій противника і наших військ не суттєво змінилися. Ведуться окремі тактичні дії на покращення положення сторін. Але українська сторона переважає у веденні цих тактичних дій", - зазначив Арестович.

Він додав, що Маріуполь, Чернігів та Славутич "героїчно тримаються".

"Противник намагався завдавати окремі удари - повітряні і ракетні - по території України. Але їх інтенсивність набагато менша, ніж в усі попередні дні. Протягом доби він уникав практично застосування пілотованої авіації, перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки", - сказав Арестович і додав, що українська протиповітряна оборона протягом доби знищила кілька таких апаратів, а також крилаті ракети ворога.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Віталій Кім пояснив "феномен" Чорнобаївки.

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