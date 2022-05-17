На його думку, якщо думки про Україну в НАТО є вже лунають під час війни, то це означає, що НАТО оцінило чого варта Україна.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що під час бойових дій Україну навряд приймуть в НАТО, але є шанс, що дискусія про швидкий вступ відновиться після перемоги.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Я думаю, під час бойових дій навряд чи нас приймуть в НАТО, просто тому, що це ускладнена процедура, але вже заговорили про те, що ПДЧ (План дій щодо членства-УНІАН) не обов’язковий і насправді це завжди було так… і тому є шанс, що розмова про НАТО або дискусія про НАТО відновиться після перемоги", - сказав Арестович.

Він додав, якщо думки про Україну в НАТО є вже лунають під час війни, то це означає три речі. Перше - НАТО оцінило чого варта Україна. "Що НАТО набагато більше отримає, якщо прийме Україну, ніж витратить, тому що наша армія демонструє "чудеса", яким стоячи аплодують військові всього світу, насамперед НАТО" - сказав Арестович.

Друге - НАТО не боїться більше Росії. "Не боїться вести ці розмови, принаймні, як деякі країни НАТО" - зазначив Арестович.

Третє - США запускають відповідну дискусію щодо майбутнього швидкого прийняття України в НАТО. "Якщо буде, скажімо так, колективна воля НАТО… і українського народу. Ми побачимо. Зараз обставини сприяють вступу України в НАТО", - сказав Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю ЗМІ Україна сказала, що Україна може обійти процедуру надання ПДЧ і вступити до НАТО, якщо відповідатиме більшій частині вимог Альянсу.

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