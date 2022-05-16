Він додав, що поки жодних ознак до того, що і білоруси готуються втрутитися у війну, нема.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Путіну категорично відмовили навіть в розмовах про застосування сил ОДКБ на території України.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Всі держави ОДКБ, це відомо, формально і неформально відмовляються категорично брати участь в "авантюрі" і вони це продемонстрували і вербально, і невербально сьогодні. І, навіть, підсумки ОДКБ, які офіційно озвучили, … три пункти там було: зустріч лідерів країн ОДКБ в Москві завершилась, вона пройшла конструктивно, питання про використання сил ОДКБ в Україні на зустрічі не ставилось і Путін проінформував колег про хід "спецоперації" в Україні. З дипломатичної мови це перекладається дуже просто: Путіну категорично відмовили, навіть в розмовах, про застосування сил ОДКБ на території України", - сказав Арестович.

Він акцентував, що і виступ Лукашенка на зустрічі держав ОДКБ доводить, що він в дуже складних умовах вирішує свої головні два завдання.

"Олександру Григоровичу важко, в нього два завдання: не дати втягнути Білорусь у війну своїми військами та зберегти таку "удавану лояльність" щодо Москви. Він вирішує це завдання в дуже складних умовах", - сказав Арестович.

Радник глави офісу президента також зазначив, що поки жодних ознак до того, що білоруси готуються втрутитися у війну, нема.

"В Білорусі є планові навчання, вони проводяться тому, що є навчальний період відповідний, а до того вони ще мають додаткову мету протистояти тим навчанням, які НАТО проводить в країнах Балтії та Польщі. Тобто це стандартна планова типова військова активність. Поки жодних ознак до того, що білоруси мали втручатися в ситуацію, нема... Зараз зайти білоруській армії сюди це повне самогубство, безумовне, тому що вони "скінчаться" за три дні і не залишиться нікого", - сказав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 16 травня, в Москві почався перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) яку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Президент РФ Володимир Путін покликав "однодумців" з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану на ювілейний саміт ОДКБ. Під час зустрічі він розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов лише у Білорусі.

Президент РФ Володимир Путін на ювілейному саміті ОДКБ анонсував спільні навчання. Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Політик закликав до синхронізації дій.

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