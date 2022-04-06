Радник глави ОП заявив, що після звірств росіян під Києвом не можна вести мову про нейтральну позицію.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що після Бучі, Гостомеля і Бородянки вже не можна залишатися невизначеним у війні Росії проти України.

Він прокоментував висловлювання угорського прем'єра Віктора Орбана, відомого підтримкою політики Путіна, про ситуацію з російським газом.

"Його [Орбана] почали питати: а як це ти заявляєш, що ми не можемо сильно шкодити Росії? Що ти не пропускаєш через Угорщину зброю для України? Що ти не хочеш накладати нафтове і газове ембарго?

Це зараз читається однозначно, читається як: "Я заохочую вбивство українських дітей, я беру участь у цьому". Тому що після Бучі й Бородянки ти борешся з цим, або ти в цьому бере участь, ніяких проміжних варіантів не залишилося, ніякої нейтральної позиції не залишилося", - сказав Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

Сьогодні заявив, що в телефонній розмові з Путіним нібито запропонував йому провести в Будапешті переговори з Володимиром Зеленським. На цю заяву вже відреагували в Офісі президента України.

Нагадаємо, нещодавно Орбан став прем'єром Угорщини вчетверте. Він відомий своєю проросійською позицією.

Раніше український президент Володимир Зеленський справедливо дорікнув Віктору Орбану за його зв'язки з Путіним, що шкодить угорсько-українським відносинам. Також український лідер підкреслив, що уряд чинного прем'єра Угорщини всіляко потурає росіянам і блокує реалізацію європейської допомоги українським Збройним силам.