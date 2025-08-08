У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія запустила по Україні понад сотню дронів – у різних регіонах постраждали люди, зруйновано житлові будинки.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 серпня (із 20.30 7 серпня) противник атакував Україну 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма швидкісними (реактивними) дронами з території РФ - Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауди (Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00 п’ятниці, збито/подавлено 82 повітряні цілі - 3 реактивні безпілотники, 79 безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - констатують військові.
За даними Київської обласної військової адміністрації, ворог атакував дронами мирні населені пункти регіону – під ударом був Бучанський район. Наразі є інформація, що ударів травмовано 16-річну дівчину, жінок 56 та 80 років. Виникли пожежі в приватному секторі, пошкоджено 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів. Йдеться, що ступень пошкодження будинків різний - від вибитих вікон та дверей до часткової руйнації приміщень.
Журналісти КИЇВ24 поспілкувалася із 86-річним чоловіком, будинок якого був пошкоджений у Бучі. У будинку немає комунікацій, електроенергії, зруйновано дах та вщент знищена теплиця, де пенсіонер вирощував майже 2 тис. кущів троянд. Також у нього росли лохина, горіхи, персики. "Це ж все моє життя, це все я садив", - каже потерпілий.
Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі 8 серпня збройні сили РФ також атакували Одеський район регіону ударними дронами "Shahed-136". Унаслідок влучань частково зруйновано каналізаційно-насосну станцію. Також пошкоджень зазнали адміністративні та технічні будівлі одного з підприємств. Через обстріл постраждав 54-річний охоронець цієї фірми. Наразі прокурори разом зі співробітниками УСБУ фіксують наслідки ворожої атаки. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло - чоловік отримав множинні різані рани руки.
У Сумській ОВА розповіли, що внаслідок російських обстрілів в регіоні є поранені серед мирних жителів. Зокрема, у Середино-Будській громаді через обстріл "НАР" з гелікоптера постраждала 88-річна місцева жителька, внаслідок скидання ВОГ з БпЛА поранено чоловіка 46 років. Також у Сумській громаді через атаку БпЛА постраждав 54-річний чоловік.
У Сумах, за даними ДСНС, теж постраждала людина, пошкоджені помешкання громадян, нежитлові будівлі, авто та магазин.
"Під нічною атакою ворога опинилася і Шосткинська громада. Внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери", - йдеться у повідомленні.
Крім того, інформують рятувальники, близько півночі ворог завдав дронового удару по Харкову - по цивільному підприємству у Салтівському районі. Сталася пожежа у 4-поверховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 кв. м. Постраждали двоє цивільних — чоловік, 1959 року народження, .та жінка 1962 року народження.
Російські удари по Україні
Як писав УНІАН, росіяни щодня атакують мирне населення України з допомогою різного озброєння. У країні гинуть дорослі та діти, руйнуються житлові будинки, ворог знищує цивільну критичну інфраструктуру.
Наприклад, окупанти завдають бомбових ударів по автомобільному мосту, який сполучає з Херсоном мікрорайон "Острів". Тисячам людей загрожує гуманітарна катастрофа. На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, армія РФ створює там "сіру зону", щоб відтіснити ЗСУ та завдати ще більше шкоди цивільним.