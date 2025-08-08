На Київщині зруйнована теплиця з тисячами троянд, на Одещині - каналізаційно-насосна станція, у Сумах – житлові будинки.

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія запустила по Україні понад сотню дронів – у різних регіонах постраждали люди, зруйновано житлові будинки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 серпня (із 20.30 7 серпня) противник атакував Україну 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 4-ма швидкісними (реактивними) дронами з території РФ - Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауди (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відео дня

За попередніми даними, станом на 08.00 п’ятниці, збито/подавлено 82 повітряні цілі - 3 реактивні безпілотники, 79 безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - констатують військові.

За даними Київської обласної військової адміністрації, ворог атакував дронами мирні населені пункти регіону – під ударом був Бучанський район. Наразі є інформація, що ударів травмовано 16-річну дівчину, жінок 56 та 80 років. Виникли пожежі в приватному секторі, пошкоджено 21 приватний будинок, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, 10 автомобілів. Йдеться, що ступень пошкодження будинків різний - від вибитих вікон та дверей до часткової руйнації приміщень.

Журналісти КИЇВ24 поспілкувалася із 86-річним чоловіком, будинок якого був пошкоджений у Бучі. У будинку немає комунікацій, електроенергії, зруйновано дах та вщент знищена теплиця, де пенсіонер вирощував майже 2 тис. кущів троянд. Також у нього росли лохина, горіхи, персики. "Це ж все моє життя, це все я садив", - каже потерпілий.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі 8 серпня збройні сили РФ також атакували Одеський район регіону ударними дронами "Shahed-136". Унаслідок влучань частково зруйновано каналізаційно-насосну станцію. Також пошкоджень зазнали адміністративні та технічні будівлі одного з підприємств. Через обстріл постраждав 54-річний охоронець цієї фірми. Наразі прокурори разом зі співробітниками УСБУ фіксують наслідки ворожої атаки. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло - чоловік отримав множинні різані рани руки.

У Сумській ОВА розповіли, що внаслідок російських обстрілів в регіоні є поранені серед мирних жителів. Зокрема, у Середино-Будській громаді через обстріл "НАР" з гелікоптера постраждала 88-річна місцева жителька, внаслідок скидання ВОГ з БпЛА поранено чоловіка 46 років. Також у Сумській громаді через атаку БпЛА постраждав 54-річний чоловік.

У Сумах, за даними ДСНС, теж постраждала людина, пошкоджені помешкання громадян, нежитлові будівлі, авто та магазин.

"Під нічною атакою ворога опинилася і Шосткинська громада. Внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформують рятувальники, близько півночі ворог завдав дронового удару по Харкову - по цивільному підприємству у Салтівському районі. Сталася пожежа у 4-поверховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 кв. м. Постраждали двоє цивільних — чоловік, 1959 року народження, .та жінка 1962 року народження.

Російські удари по Україні

Як писав УНІАН, росіяни щодня атакують мирне населення України з допомогою різного озброєння. У країні гинуть дорослі та діти, руйнуються житлові будинки, ворог знищує цивільну критичну інфраструктуру.

Наприклад, окупанти завдають бомбових ударів по автомобільному мосту, який сполучає з Херсоном мікрорайон "Острів". Тисячам людей загрожує гуманітарна катастрофа. На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, армія РФ створює там "сіру зону", щоб відтіснити ЗСУ та завдати ще більше шкоди цивільним.

Вас також можуть зацікавити новини: