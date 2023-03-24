Армія РФ, ймовірно, налагодила власне виробництво "розумних" бомб, які є аналогом американських JDAM-ER.

ЗМІ знайшли докази того, що армія РФ застосувала аналог американських розумних бомб JDAM-ER для удару по Сумській області.

Йдеться про снаряд, який росіяни запустили в рамках атаки по області в ніч на 24 березня. Відповідні фото публікує Defense Express, зазначаючи, що уламки снаряда схожі на аналог плануючої американської бомби JDAM-ER, яка відома на фронті як крилата "розумна" бомба. Наразі подібні бомби також є на озброєнні ЗСУ.

За даними виданням, подібна "знахідка" може свідчити про те, що ворог розпочав власне виробництво розумних бомб на своїй території.

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Вперше подібний тип зброї армія РФ застосувала в України 12 березня на тимчасово окупованих території Донецької області. Тоді ЗСУ зафіксували, що ворог використав не менше 11 плануючих бомб, згадують ЗМІ.

"З огляду на все, РФ змогла почати виробництво своїх аналогів JDAM-ER. Аналогічні уламки були зафіксовані у Донецьку, де підтверджено використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією (наявність інерціальної системи, як у повноцінному JDAM-ER, під питанням). Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення", - пише видання.

Також там зазначають, що у разі, якщо українським експертам вдасться правильно ідентифікувати систему навігації бомби (відповідний модуль залишився не ушкодженим, це видно кадрі, уточнює Defense Express), Україна зможе розробити власні засоби для боротьби з новими російськими аналогами американських JDAM-ER. Це можливо шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем.

"Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб", - пише видання.

ЗСУ мають на своєму озброєні американські бомби JDAM-ER

15 грудня стало відомо, що Вашингтон розглядає передачу своєї "розумної" бомби JDAM-ER у рамках військової допомоги Києву. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на свої джерела у Білому домі. Однак офіційних заяв щодо цього Пентагон не робив.

Вже у березні командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер підтвердив, що США передали Україні "розумні" бомби та відзначив, що ЗСУ вже активно використовують їх у зіткненнях з росіянами. Однак точну конфігурацію бомб, які Вашингтон надав Києву, він не розкрив.

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