Про це йшлося під час засідання щоденного селектору, на якому, зокрема заслухали інформацію від розвідки стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога.

Російська Федерація зробила в'язнів основним джерелом поповнення своїх втрат на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами щоденного селектору.

"Щоденні звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами. Зведення щодо ситуації на полі бою. Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні", - зазначив глава держави.

Також, за його словами, під час засідання заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога.

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"Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", - наголосив Зеленський.

Крім того, він отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.

"У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Мій Офіс тримає це на контролі. Хороші результати демонструє чорноморський "зерновий коридор". Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", - зауважив президент.

Втрати окупантів в Україні - що відомо

За добу в Україні знищено 850 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали 320 670 чоловік.

Також знищено багато ворожої техніки, зокрема, артилерійських систем – 7769 (+17 одиниць за минулу добу), танків ‒ 5446 (+7), бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) , БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13), засоби ППО ‒ 589 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25),спеціальна техніка ‒ 1105 (+7).

Крім того з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, знищено 899 ворожих РСЗВ, 323 літаків, 324 гелікоптерів, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі /катери, один підводний човен.

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