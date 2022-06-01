Його вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".

Українські артилеристи 93-ої бригади Холодний Яр показали, як збили російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".

Відео опубліковано на сторінці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у соціальній мережі Facebook.

На ньому можна побачити фрагмент роботи мобільної вогневої групи зенітно-ракетного артдивізіону.

У понеділок, 30 травня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом російські окупанти тримають напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. Вже наступного дня вона трохи поріділа.

За словами військовослужбовця бригади Івана, по українських позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти.

"Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла", - розповів військовослужбовець бригади Іван.

Раніше українські артилеристи з 93-ї ОМБр Холодний Яр продемонстрували, як на БМ-21 нищать російських окупантів, їх техніку та позиції.

Як повідомляв УНІАН, раніше розвідники Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили інженерний підрозділ російських окупантів.

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