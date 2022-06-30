Маючи точні координати, наші захисники влучними ударами спопелили колону автомобільної техніки з боєприпасами окупантів.

Українські військові не втомлюються перетворювати техніку окупантів на брухт. Цього разу постаралися артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Відповідне відео оприлюднили на YouTube-каналі військових.

Маючи точні координати, артилерія десантників влучними ударами спопелила колону автомобільної техніки з боєприпасами окупантів.

Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – мовиться в підписі до відео.

Про 95 бригаду

95 окрема десантно-штурмова бригада – це військове з’єднання у складі ДШВ ЗСУ. Була створена як 95-й навчальний центр, згодом переформована на бригаду. У 1990-х, 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН.

Раніше офіцер 95 бригади розповідав, що на початку війни російська армія вважала авіацію однією зі своїх переваг, однак дуже недооцінили українські сили Протиповітряної оборони. Сьогодні, додає військовий, окупанти бояться навіть залітати на нашу територію.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили близько 35,6 тисячі своїх вояків. Країна-агресор також позбулася 1573 танків, 790 артилерійських систем, 217 літаків і 185 гелікоптерів.

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