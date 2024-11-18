Існує варіант дозволити бити по цілях, з яких Росія зараз здійснює агресію.

Міністр із європейських справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що дозвіл Україні бити по території РФ французькими далекобійними ракетами все ще залишається лише одним із варіантів.

Як пише Reuters, поки що у позиції Парижа нічого не змінилось.

"Ми відкрито заявили, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дозволить завдати удару по цілях, з яких Росія зараз здійснює агресію на українській території. Отже, нічого нового", - сказав Барро журналістам перед зустріччю міністрів ЄС у Брюсселі.

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Дозвіл на удари далекобійною зброєю

Як відомо, Київ давно закликає партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по російській території.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що такі речі "не анонсуються". Водночас він нагадав, що розблокування далекобійної зброї є одним з головним пунктів плану перемоги.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв наголосив, що про надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по РФ окупанти мали дізнатись вже після таких ударів, а не з новин.

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