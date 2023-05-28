Також, за попередніми даними, постраждали троє людей.

В ніч проти 28 травня 2023 року окупанти влаштували масовану атаку дронами по Україні. Зокрема, ворог бʼє по Києву.

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки вже загинула одна людина. Також є постраждалі.

"В Голосіївському районі падіння уламків на територію АЗС. Постраждалі – попередньо троє осіб, за попередніми даними одна особа загинула. Інформація уточняється. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях", – йдеться у повідомленні.

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Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС госпіталізували жінку 35-ти років. Загинув 41-річний чоловік.

Атака дронів по Україні 28 травня

Вночі 28 травня в Україні оголосили масштабну тривогу. Сирени лунали в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях.

У Києві лунали вибухи. Зокрема, їх чули мешканці Соломʼянського, Голосіївського та Печерського районів. Повідомлялося, що у Святошинському районі столиці працювала ППО.

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