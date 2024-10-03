Раніше в українських спецслужбах повідомляли про атаку на склади, де росіяни зберігали КАБи.

Вночі 3 жовтня було атаковано російський аеродром "Борисоглєбськ". Там окупанти зберігають КАБи, якими тероризують українські міста.

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала свіжі супутникові знімки авіабази. На кадрах видні сліди нових пожеж поблизу злітно-посадкової смуги. Проте будівлі виглядають неушкодженими, наголошує видання.

Раніше в українських спецслужбах повідомляли про атаку на склади, де росіяни зберігали КАБи. Також була інформація про атаку на стоянки російських літаків Су-35 та Су-34, а також місця зберігання авіаційного палива.

"Влада Воронезької області та Міноборони РФ повідомляло лише про перехоплені безпілотники та пошкодження житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

Удар по аеродрому "Борисоглєбськ"

В ніч проти 3 жовтня 2024 року у Воронезькій області РФ лунали потужні вибухи. Під ударом опинився аеродром "Борисоглєбськ". Там дрони ЗСУ атакували склади з КАБами і стоянки СУ-35 і СУ-34, повідомили джерела УНІАН у Службі безпеки України.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначив, що Силам оборони вдалося пробитися крізь ешелоновану систему ППО РФ. За його словами, окупанти ще довго гадатимуть, як це сталося.

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