Київ атакували практично з усіх напрямків: авіаексперт пояснив, чому РФ іде ва-банк

Експерт зазначив, що Повітряні сили України вдало відпрацювали по тих цілях, яким можуть протидіяти.

Особливістю масованої атаки РФ у ніч на 20 серпня стало те, що Росія атакувала столицю практично з усіх можливих напрямків. Про це в коментарі УНІАН розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Не було такого зразка російського ударного боєприпасу далекої дії, який би по нас цієї ночі не запустили. Практично летіло все: балістика, гіперзвук, усі види крилатих ракет, звичайні "Шахеди", реактивні "Шахеди", навіть "Бандеролі". Якщо подивитися на мапу, то фактично Київ атакували з усіх можливих напрямків. Єдине, що з Криму переважно запускали по Одесі та наших південних областях. А загалом основний удар по Києву завдавали з усіх сторін", – сказав Романенко.

На запитання, чому РФ уперше за тривалий час вирішила використати значну кількість крилатих ракет, експерт відповів:

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"Росіяни відчувають, що далі цієї війни не витримають. Тому зараз вони йдуть ва-банк. Усе, що в них є, летить по Україні. Уже лунають прогнози, що російська економіка не витримає подальшого ведення війни. І зараз у них ситуація: або пан, або пропав. Тому по нас летітиме все, що завгодно. Наше завдання - вистояти цей опалювальний сезон. Якщо ми вистоїмо, наступний рік для росіян буде повністю провальним. Ми ж заборонили їм експорт, і їхня економіка вже не витримує витрат на війну. Нам допомагає Європа, росіянам ніхто не допомагає".

Коментуючи результативність збиття, експерт зазначив, що Повітряні сили України вдало відпрацювали по тих цілях, яким можуть протидіяти.

"Я б хотів висловити співчуття загиблим і людям, які втратили близьких цієї ночі. Наліт був одним із найпотужніших за час війни. По балістиці цифр не дають, але за кількістю вибухів ракет могло бути до 20. Можливо, частина ракет була з касетною бойовою частиною, оскільки деякі вибухи супроводжувалися іншими вибухами. Це міг бути розліт касетних бойових частин… "Калібрів" росіяни запустили вісім, і всі вісім ми збили. По інших типах крилатих ракет результат теж загалом непоганий. Збито 31 із 36, здебільшого це Х-101", – зазначив експерт.

Нічна атака РФ: що відомо

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву, в столиці загинуло 13 людей. Ще десятки отримали поранення. Ще одна людина загинула в Київській області. В памʼять за жертвами масованої атаки РФ в Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби.

Внаслідок російського масованого удару, в низці регіонів України зафіксовано проблеми з електропостачанням. Наразі всюди, де це дозволяють безпекові умови, проводяться аварійні роботи.

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