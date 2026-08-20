Через удари РФ у низці областей України немає світла: чи чекати графіків відключень

Споживачів закликали перенести активне енергоспоживання сьогодні на денний час.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів зафіксовано відключення світла у частини споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомили у Міністерство економіки та довкілля України.

Зазначається, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Також повідомляється, що під час повітряної тривоги знеструмилась також високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Як наслідок – 15-й раз від початку цього року ЗАЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів.

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"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу", - зазначили у міністерстві.

При цьому споживачів закликали перенести активне енергоспоживання сьогодні на денний час - з 10:00 до 16:00.

Станом на ранок у ДТЕК повідомляли про знеструмлення частини Києва. Енергетикам вдалося повернути світло для 50 000 родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель залишалися без електроенергії.

"Щойно військові та рятувальники нададуть дозвіл, енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання", - зазначили енергетики.

Атака РФ 20 серпня - головні новини

В ніч на 20 серпня росіяни масовано атакували Київ та область балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами "Циркон", а також крилатими ракетами і ударними дронами. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі.

21 серпня в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки РФ на українську столицю. В Офісі Генпрокурора повідомили, що через ворожу атаку в Києві загинуло 12 людей. Ще одна людина загинула в Київській області. Загальна кількість постраждалих зросла до 40, з них зокрема двоє – це працівники поліції.

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