Сили оборони вночі збили 39 з 44 крилатих і авіаційних ракет, - Повітряні сили

Водночас, деталей щодо балістичних ракет не наводиться.

Цієї ночі Російська Федерація здійснила комбіновану масовану атаку крилатими і балістичними ракетами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Зокрема, у ніч на 20 серпня (з 18:00 19 серпня) противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" і С-400. Про кількість цих ракет не повідомляється.

Також російські окупанти запустили 36 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет "Калібр" із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль". Ще було запущено 168 ударних БпЛА типу Shahed (майже половина із них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

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"Основний напрямок удару - Київщина!", - наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Масована атака РФ - головне

Як повідомляв УНІАН, внаслідок російської атаки в Києві загинуло 12 людей, ще одна людина загинула в Київській області.

21 серпня в Києві оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки РФ на українську столицю.

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