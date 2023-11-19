Сергій Попко зазначив, що БПЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку хвилями за різними напрямками.

Сили протиповітряної оборони вразили на території Києва та на підступах до столиці близько десятка ворожих цілей під час нічної атаки російських безпілотників. Інформація про постраждалих або критичні руйнування не надходила.

"Другу добу поспіль ворог атакує столицю дронами. За попередніми даними, знову були застосовані баражуючі боєприпаси типу Shahed. БПЛА противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями за різними напрямками, одночасно постійно змінюючи вектори руху за маршрутом", - повідомив начальник КДВА Сергій Попко в Telegram.

За його словами, у зв'язку з цим тривогу в Києві оголошували кілька разів.

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"Силами і засобами ППО на території Києва і на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей", - зазначив чиновник.

За поточною інформацією, в місті не зафіксовані постраждалі або критичні руйнування.

"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважні і відповідальні і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - підсумував Попко.

Атака дронів на Україну в ніч на 19 листопада - головні новини

Пізно ввечері 18 листопада у кількох регіонах України оголошували повітряну тривогу через ракетну та дронову небезпеку, в окремих областях працює протиповітряна оборона.

Зокрема, у Київській області через рух ворожих БПЛА працювало ППО. О 22:07 повідомлялося, що ударні дрони рухаються в напрямку Білої Церкви. Перед цим група ударних ворожих безпіотників наближалася до Золотоші в напрямку Черкас.

Також о 22:47 повітряна тривога оголошена в Києві, тому що одна з груп ударних російських дронів наближалася до столиці.

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