Росіяни готують нові удари по енергетиці та об'єктах АЕС, - представник України в ОБСЄ

Він акцентував, що Росія навмисно намагається створити умови, розраховані на фізичне знищення українського народу.

Україна має дані про підготовку росіянами нових ударів по об'єктах енергетики та інфраструктури, включно з тими, що обслуговують атомні електростанції.

Про це повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях Ростислав Палагусинець, передає Укрінформ. "Ми маємо інформацію про підготовку до подальших російських ударів по енергетичному сектору та інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, що обслуговують наші атомні електростанції", - сказав Палагусинець.

Виступаючи на форумі з безпекового співробітництва ОБСЄ, він зазначив, що кожна атака росіян на енергосектор посеред лютої зими підриває зусилля ключових держав, включно зі США, щодо припинення війни.

"Україна максимально конструктивна в дипломатії, тоді як РФ зосереджена лише на ударах та знущаннях з людей", – підкреслив Палагусинець.

На форумі він заявив, що лише у цьому опалювальному сезоні РФ 256 разів атакувала енергетичну та критичну інфраструктуру України, а з 11 січня удари по енергетичних об’єктах стаються майже щодня.

"Воєнний злочинець Путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та літніх людей", - сказав він і додав, що атаки росіян задумані так, щоб максимізувати страждання українців.

"Росія навмисно намагається створити умови, розраховані на фізичне знищення українського народу, що точно відповідає визначенню статті II (c) Конвенції про геноцид", - заявив заступник голови української місії при ОБСЄ.

У звязку з цим Палагусинець закликав прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів, а також посилити політичний, економічний та дипломатичний тиск на РФ.

Масований удар по Україні 20 січня

Як повідомляв УНІАН, 20 січня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Під ударом була енергосистема, внаслідок чого частина Києва залишилася без світла та тепла. Відключення світла також є у шести областях.

В той день росіяни запустили по Україні протикорабельну ракету "Циркон". Вона летіла по енергетичному об’єкту у Вінницькій області з тимчасово окупованого Криму.

Загалом було застосовано 18 балістичних та 15 крилатих ракет Х-101 та 339 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас".

