Росіяни під час масованої атаки вночі та вранці запустили по Україні близько 36 ракет та майже 600 дронів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки ворожого удару.

"Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих", - повідомив президент.

Він наголосив, що необхідно працювати над забезпеченням достатньої кількості ракет для систем ППО – для захисту України та тиску на РФ.

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити", - зазначив Зеленський.

Атака по Україні - що відомо

Вночі та вранці РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами, основний удар припав на Київ та область.

У Києві відомо про двох загиблих та майже три десятки постраждалих. Понівечені багатоповерхівки, без електроенергії залишилася західна частина столиці. На Київщині пошкоджені 6 багатоповерхівок у Броварському районі, відомо про двох постраждалих.

За даними Міненерго, внаслідок ворожої атаки без світла залишилися півмільйона споживачів у Києві та 100 тисяч - у Київській області.

