Внаслідок атаки у Шевченківському районі столиці, попередньо, травмовано дитину.

У Києві через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомив очільник Київської міської військовї адміністрації Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", - написав він.

За його словами, росіяни вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО.

Відео дня

"Надходить інформація, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина. Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Соломʼянському районі", - додав він.

"Виклики медиків у Шевченківський, Соломʼянський та Дарницький райони Києва. Бригади виїхали", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

До цього у Дніпрі кілька разів було чутно звуки вибухів.

Удари РФ по Україні

Унаслідок російської масованої атаки у вівторок, 25 листопада, було пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus. Під час атаки загинули четверо водіїв, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники компанії, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: