РФ атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівки, є багато поранених

Через удар пошкоджено дві багатоповерхівки.

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро сьогодні вдень пошкоджено дві багатоповерхівки, відомо про щонайменше 11 поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", - поінформував він.

Спочатку він повідомив, що через ворожу атаку поранено п'ятьох людей.

"Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив Ганжа.

На фото які оприлюднив чиновник, видно, що пошкодження дістали чотириповерховий будинок та висотка.

Згодом Ганжа повідомив, що кількість поранених зросла до 11. Серед них – 13-річний хлопчик.

"Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих – на амбулаторному лікуванні", - додав начальник ОВА.

Інші атаки на Дніпро

В ніч з 17 на 18 травня росіяни вдарили по Дніпру БПЛА та ракетами. Влучання було зафіксовано в житловому кварталі. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема, на даху 24-поверхового будинку.

Повідомлялось про щонайменше 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них – двоє дітей.

Окрім того, росіяни атакували Дніпро безпілотниками 30 квітня. Одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення. Також було знищено автобус та два легковики, ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок.

