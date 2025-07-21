Президент наголосив, що потрібно масштабувати використання дронів-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну повітряну атаку по Україні в ніч на 21 липня та розповів про наслідки ударів.

У повідомленні в своєму тг-каналі президент зазначив, що пошкодження зафіксовані в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині. Також були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

"Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент.

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Він зазначив, що протягом ночі Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику, атаки тривали до самого ранку, а вранці ворог знову запустив "шахеди" на Харківщину.

Президент зазначив, що завдяки роботі мобільних вогневих груп, авіації, РЕБ, Повітряних сил вдалося збити багато цілей, але, на жаль, були і влучання.

"Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - наголосив глава держави.

Він також вкотре наголосив, що лише справжній тиск здатен зупинити російську агресію.

Російська атака по Україні

Росіяни цієї ночі запустили по Україні близько 450 дронів і ракет. В Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено станцію метро "Лукʼянівська" та житлові будівлі. За даними місцевої влади, через атаку РФ у столиці загинула щонайменше одна людина, також восьмеро людей поранено.

при цьому, як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, росіяни змінили тактику ударів і тепер не накопичують ракети для повітряних нападів раз чи два на місяць, а запускають менше ракет, однак з періодичністю у 2-3 дні.

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