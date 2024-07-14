За словами військового експерта, з Ростова в росіян налагоджена основна лінія постачання палива.

З Ростова в росіян налагоджена основна лінія постачання палива, а Ростовська область нині фактично є одним із найважливіших військових хабів окупантів. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Він нагадав, що напередодні у Ростовській області відбулась потужна пожежа на нафтобазі. При цьому росіяни майже побудували свою залізницю з Ростова в Крим, шляхи розтягнуті вздовж Азовського узбережжя, тож саме цією гілкою іде дуже багато пального, зокрема дизельного.

"Росіяни споживають дуже багато дизеля. Природно, що залізницею будуть відбуватись основні поставки. Основні ж бази розташовані в Ростовські області. Одне з головних завдань наших спецслужб, ЗСУ ці нафтобази знищувати", – вважає Світан. Відео дня

При цьому, за його словами, головного удару варто завдати по Новоросійському терміналу, адже там після перебазування Чорноморського флоту також налагоджено величезний хаб, "однак і Ростовський напрямок вибраний правильно".

"Час уже також пройтись по колу по НПЗ нашими БпЛА. Росіяни фактично всі НПЗ відновили та запустили. Чому й повні нафтобази. Я думаю, що наші генерали знають ситуацію та перенацілять виконання завдань", – підкреслив експерт.

Удар по Ростовській області 13 липня

В ніч на 13 липня дрони СБУ уразили важливу ціль у Ростовській області. Як повідомили УНІАН проінформовані джерела, була вражена російська нафтобаза в Цимлянському районі.

Вночі на об'єкті місцеві жителі почули вибух, після якого почалася сильна пожежа. Відомо, що на об‘єкті зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

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