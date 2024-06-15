Дрони атакували місто, де розташоване одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії.

В ніч на суботу, 15 червня, безпілотники атакували Ростовську область. В районі Каменська-Шахтинського працювала ППО.

Про це пишуть губернатор Ростовської області Василь Голубєв та Telegram-канал ASTRA.

"Близько 4-ї ранку в районі Каменська-Шахтинського силами ППО збито кілька БПЛА. Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає", - заявив Голубєв.

У мережі з'явилося відео, на якому видно момент прольоту одного з дронів над містом Каменськ-Шахтинський. Там розташовано федеральне підприємство "Комбінат Кам’янський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії і містоутворювальне підприємство міста Кам’янська-Шахтинського.

Інші атаки безпілотників

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 14 червня, Росію масовано атакували безпілотники. "Бавовну" чули у кількох регіонах країни-окупанта.

Зокрема, росіяни заявили про вибухи в районі військового аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області. У місцевих пабліках писали про нібито атаку невідомих БПЛА.

Крім того, вночі безпілотники атакували Воронезьку область. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що "пташки" атакували нафтобазу. "Бавовну" чули також у Курській області.

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