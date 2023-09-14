Українській ППО цієї ночі вдалося збити три чверті дронів-камікадзе, випущених ворогом.

Протягом минулої ночі ворог запустив для ударів по українській території дрони-камікадзе типу "Shahed-136/131", силам української ППО вдалося знищити більшість з них. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що дрони запускали кількома групами у проміжку з 21.00 до 02.30 години. Атакували дрони з трьох напрямків – мису Чауда в Криму, з Єйська (східне узбережжя Азовського моря) та з Курська. Вони прямували у бік Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

"За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", – зазначили в Повітряних силах.

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Як писав УНІАН, вранці в окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про наліт безпілотників, один з яких імовірно влучив в установку ППО. Окупаційна влада заявила про збиття 11 безпілотників.

Між тим не припиняються нальоти російських дронів на підконтрольну Україні територію, що і сталося минулої ночі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що росіяни виготовлятимуть власні "Шахеди" та навіть збираються модифікувати їх, зробивши ці дрони менш помітними в авіапросторі.

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