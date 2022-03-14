Російські окупанти обстрілюють Авдіївку / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda
Російські окупанти з учорашнього вечора не припиняють обстріли Авдіївки. Ворог завдає великих збитків цивільній інфраструктурі.
Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, окупанти обстрілюють місто з "Точок-У" та реактивних систем залпового вогню
"Один пакет граду окупанти випустили по Авдіївському коксохімічному комбінату. Крім того, пошкодили газогін, школу, приватні будинки. Інформація про жертв серед цивільного населення наразі уточнюється", – написав він.
Інформація про постраждалих від обстрілів окупантів цивільних громадян наразі уточнюється.