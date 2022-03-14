Авдіївка перебуває під постійним вогнем російських окупантів.

Російські окупанти з учорашнього вечора не припиняють обстріли Авдіївки. Ворог завдає великих збитків цивільній інфраструктурі.

Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, окупанти обстрілюють місто з "Точок-У" та реактивних систем залпового вогню

"Один пакет граду окупанти випустили по Авдіївському коксохімічному комбінату. Крім того, пошкодили газогін, школу, приватні будинки. Інформація про жертв серед цивільного населення наразі уточнюється", – написав він.

Інформація про постраждалих від обстрілів окупантів цивільних громадян наразі уточнюється.

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