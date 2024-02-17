Захоплення Авдіївки є першим великим досягненням російських військ з травня минулого року.

Через загрозу оточення українських військ вище військове керівництво України віддало наказ про відступ з Авдіївки. У New York Times оцінили, які наслідки матиме перехід Авдіївки під контроль росіян та поділилися розповідями українських військових, що розповідали про процес виходу з міста.

Як зазначає видання, захоплення Авдіївки є першим великим досягненням російських військ з травня минулого року. Росія намагалася захопити місто ще з осені минулого року. За словами українських військових, а також британських і американських офіційних осіб, ці спроби здебільшого провалилися і призвели до одних із найважчих втрат Росії за всю війну: десятки тисяч її солдатів були вбиті та поранені.

При цьому, навіть якщо українські лінії стабілізуються в тилу Авдіївки пише видання, її потрапляння під контроль Росії дозволить московським військовим більш ефективно переміщати свої війська та техніку під час наступу в інших напрямках. Як зазначили опитані NYT експерти, взяття під контроль Авдіївки може створити відкриття для Росії.

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Українські солдати у коментарях NYT описували "розгубленість і відчай" під час відходу з міста.

NYT нагадує, що на початку цього року росіянам вдалося прорватися до самого міста Авдіївка, після чого українські втрати почали значно збільшуватися. Водночас Росія посилила бомбардування міста, намагаючись зруйнувати міцно укріплену українську оборону.

"Оскільки ситуація ставала дедалі жахливішою, військові аналітики в Україні та за її межами хвилювалися, що керівництво повторить те, що багато хто вважав минулою помилкою: триматися після того, як стало зрозуміло, що надія втрачена, і не потрібно витрачати особовий склад і зброю".

У суботу вранці ще тривав вихід з Авдіївки під слабшими російськими бомбардуваннями. В українському військовому командуванні заявили, що відхід з південної частини міста відбувся з "незначними втратами". Хоча відео, опубліковані в соцмережах, демонструють, наскільки небезпечним був шлях відступу українських бійців.

Дехто в приватних інтерв’ю висловлював стурбованість тим, що заклик до виходу надійшов надто пізно, або опублікував у соціальних мережах різкі звіти про свій небезпечний і хаотичний відступ.

Зокрема, один із військових розповів, що його підрозділу не залишилося часу на організований вихід — ані на евакуацію зброї та техніки, ані на те, щоб спалювати документи та мінувати шлях наступу на російські війська.

"На вулиці була нульова видимість. Це було звичайне виживання. Кілометр через поле. Зграя сліпих котів на чолі з дроном. Ворожа артилерія. Дорога до Авдіївки всіяна нашими трупами", - розповів він.

"Його та інші свідчення не вдалося підтвердити незалежно, але відомо, що солдати, згадані в цій статті, є членами української армії та публічно присутні в соціальних мережах, а місце розташування ландшафтів, показаних на відео, було перевірено як такі, що знаходяться в Авдіївці", - пише видання.

Вихід з Авдіївки

16 лютого стало відомо, що РФ кинула на штурм міста всі резерви, в тому числі з інших напрямків фронту. Українська сторона вирішила вивести своїх воїнів з Авдіївки, щоб зберегти їх життя. Бійці почали займати позиції на другому рубежі оборони.

Водночас військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що після того, як наші захисники вийшли з Авдіївки, на фронті не варто очікувати серйозних змін. Аналітик вважає, що супротивник, швидше за все, зупиниться після захоплення Авдіївки, йому необхідно привести до ладу підрозділи, які зазнали істотних втрат, і перегрупувати сили.

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