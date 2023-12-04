Завдано два удари по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Авіація Сил оборони 3 грудня завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та російської військової техніки.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".

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Крім того, в Генштабі наголосили, що Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

"Загалом ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби вночі російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БпЛА", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну, запустивши 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда (окупований Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Наші захисники в результаті бойової роботи знищили 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

З початку повномасштабної війни загальні втрати Росії в Україні склали 332 тисячі 810 осіб.

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