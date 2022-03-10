Цієї ночі Харків знову пережив кілька потужних авіанальотів.

Внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів у Харкові зруйновано більше 280 житлових будинків, 26 шкіл та 23 дитячі садочки, є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що ворог продовжує цілеспрямовано знищувати інфраструктуру міста та рівняти з землею житлові квартали. Так, вночі Харків знову пережив кілька потужних авіанальотів.

"Поліція Харківщини продовжує нести службу у цілодобовому посиленому режимі та виконувати важливі завдання щодо захисту населення від злочинних посягань, недопущення фактів мародерства, крадіжок, інших правопорушень. Поліцейські оперативно реагують на повідомлення про підозрілих осіб, патрулюють вулиці, проводять евакуаційні заходи, надають гуманітарну допомогу громадянам", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції звертають увагу населення на те, що після бомбардувань та обстрілів на вулицях залишилися боєприпаси, які не розірвалися. При виявленні таких небезпечних предметів необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку в районах міста та області. У цілодобовому режимі приймають інформацію оператори служби 102. Також для реагування на повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

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