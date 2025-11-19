Українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника.

Під час масованої атаки 19 листопада винищувачі Mirage-2000 та F-16 знищили щонайменше 10 крилатих ракет.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, впроваджуючи власні інноваційні підходи до ведення повітряних та протиповітряних боїв, українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника.

"На рахунку саме F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей! Зокрема, під час відбиття сьогоднішнього удару пілотами F-16 та Mirage-2000 перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім місій з протиповітряної оборони, ці літаки активно застосовуються для авіаційної підтримки військ.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил, пілоти F-16 уразили більше 300 наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів та логістику ворога.

"Пілоти F-16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного – безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів. Бо без достатньої кількості бомб та ракет F-16 не допоможе перемогти ворога", - мовиться у повідомленні.

Нічна атака росіян на Україну

Як повідомляв УНІАН, з шостої години вечора 18 листопада і протягом ночі 19 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Загалом радіотехнічні військами Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 524 засобів повітряного нападу – 48 ракет та 476 БпЛА різних типів.

Основним напрямком удару ворога стали Львівщина, Тернопільщина і Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

