Для його реалізації задіють війська, напередодні перекинуті до Польщі.

Білий дім схвалив план надання допомога американцям, які можуть спробувати евакуюватися з України в разі вторгнення Росії.

Про це повідомляють американські видання CNN і WSJ.

За інформацією ЗМІ, план полягає в тому, що війська з 82-ї повітряно-десантної дивізії почнуть створювати зони обробки і тимчасові притулки на території Польщі недалеко від кордону з Україною, куди американці, що тікають з України, могли б звернутися за допомогою під час транзиту.

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За словами одного з представників Міністерства оборони, об'єкти ще не зведені, але вони почнуть створюватись в міру прибуття в Польщу додаткових американських військ.

Раніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив журналістам, що 82-й повітряно-десантний десант був відправлений до Польщі першою чергою тому, що "вони здатні швидко рухатися і виконувати ряд місій в різних непередбачених обставинах".

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі в кінці минулого місяця, коли її запитали, за яких обставин США будуть евакуювати американських громадян і дипломатів з України, сказала:

"Немає наміру виїхати або евакуюватися з використанням військових. Тому ми звертаємося до американських громадян, щоб вони поїхали зараз. Немає прецеденту, крім Афганістану, щоб це працювало".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.

Переважна більшість працівників посольства США у Києві залишилися в українській столиці і продовжують працювати попри можливість виїзду з країни.