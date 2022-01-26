Ведучий порадив українцям заздалегідь "підстрахуватися".

Ведучий американського каналу CTV Comedy Channel Тревор Ноа в ефірі передачі The Daily Show прокоментував ситуацію в Україні, порівнявши її з тогорічними подіями в Афганістані.

В ефірі телеканалу Ноа порадив українцям "підстрахуватися" і заздалегідь придумати план евакуації з країни.

"Дивлячись на те, як це було в Афганістані, купив би квиток на евакуаційний рейс", - зазначив телеведучий, очевидно натякаючи на виведення військ США з Афганістану після того, як бойовики афганського руху "Талібан" увійшли до столиці країни Кабул. Тоді багато цивільних жителів намагалися всіма способами покинути країну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що рішення деяких посольств про евакуацію співробітників посольств та членів їх сімей з України є передчасним.

На території України знаходиться 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Станом на 24 січня тільки чотири держави передали МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників або дозволити їм добровільно покинути українську територію: США, Великобританія, Австралія і Німеччина. Сьогодні до них приєдналася Канада.

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