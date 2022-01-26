Рекомендують скористатися комерційними рейсами або іншим приватним транспортом.

Америка закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду у зв’язку з посилення загрози військових дій з боку Росії.

Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посольство залишається відкритим і може обробляти паспорти США та інші консульські документи, надавати позики на репатріацію громадянам США, які на цей час не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів.

Також громадян США в Україні просять заповнити онлайн-форму для можливості подальшого спілкування.

Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії.

У Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Читайте такожВ МЗС розповіли, скільки держав хочуть забрати співробітників посольств з УкраїниВіце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Також Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну і вже почала відкликати членів родин австралійських дипломатів з Києва.

Канада підтвердила намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатів і радить своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ.

А у США телеведучий порадив українцям евакуюватися з країни.

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