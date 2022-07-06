Він також жартома додав, що між бійцями трапляються й словесні конфлікти з приводу того, хто робитиме пуск.

Воїн ЗСУ, який служить у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповів, як вони вистежують та ліквідують рашистів.

Коментар Кирила оприлюднила Фейсбук-сторінка його бригади.

"Кирило з тих, хто жартома називає себе "мисливцями за ворогом". Хоча жарту, в тому, як назвали себе хлопці, - дещиця. Бо на рахунку розрахунку (даруйте за тавтологію) ПТРК "Стугна" нашої Князівської бригади – до батальйону знищеної техніки та живої сили ворога", – йдеться в повідомленні.

Кирило розповів, що "улов" у бійців є практично завжди. Хоча іноді їм доводиться добряче натерпітися, поки "вистежать" ворога. Розповідають, що для бригади найуспішніший в плані трофеїв виїзд – 2 БМП-3 і 4 одиниці живої сили ворога за один день.

"День тоді, видався, знаєте, такий собі, нас добряче "прасували" впродовж кількох годин, і настрій був не дуже. А тут вийшов один орк у поле, за ним другий, потім ще двоє. Як результат – мінус усі! Коли ціль уражено – це неймовірні емоції і радість, і гордість, і бажання продовжувати", – розповів український військовий.

Він також жартома додав, що між бійцями трапляються й словесні конфлікти з приводу того, хто робитиме пуск.

"Ні, до бійки ще не доходило, і монетку не кидаємо. Маємо правило: пуск ракети робить той, хто знайшов ціль або той, хто сидить за пультом", – каже боєць.

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