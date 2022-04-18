Жінці нікуди виїжджати, окрім трьох дітей у неї ще й матір з інвалідністю.

Багатодітна матір-одиначка пережила окупацію Бучі, що на Київщині. Жінка піклувалася про трьох маленьких дітей та свою матір з інвалідністю. Усі вони жили без світла, води та опалення. Так вони живуть й досі.

Про це повідомляє ТСН.

Жінка виховує трьох дітей: дворічного сина та двох 4-місячних доньок. Окрім цього вона піклується про свою матір з інвалідністю. Родина не встигла виїхати з Бучі, вони жили під окупацією та обстрілами, без світла, води й опалення. У квартирі, де живе жінка, доволі прохолодно, її донечки постійно вдягнені. А її дворічний син, який до цього не говорив, під час обстрілів почав вимовляти два слова: "Ховайся, стріляють".

За словами жінки, коли в Бучі велися активні бойові дії, було дуже страшно. Окупанти обстрілювали людей, які намагалися виїхати. Люди, які також залишилися у населеному пункті, допомагали матері-одиначці. Ризикуючи життям, вони розводили за гаражами вогонь, аби зварити щось поїсти та підігріти воду. Також сусіди приносили підгузки та дитячі речі, їжу, воду та багато іншого.

Жінка каже, що завжди вірила у наших військових та чекала, коли у Бучі не стане окупантів. Вона дуже раділа, коли дізналася про звільнення міста від російських військових.

Багатодітна матір й досі живе у Бучі. Їм нікуди їхати. У будинку досі немає світла, а по воду жінці доводиться ходити до криниці. Проте родина щаслива, адже нині на Київщині тихо, без обстрілів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Ворзелі окупанти зґвалтували чоловіка-охоронця, він помер.

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